Сенатор Рогозин объяснил, почему важно сбивать аэростаты ВСУ в зоне СВО

В Сети появились кадры пролетающего над Энергодаром аэростата ВСУ. Подобное наблюдали в районе Васильевки Запорожской области и над Днепром, сообщил российский сенатор Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что назначение аэростатов может быть разное. Их используют для оптико-электронной разведки, ретрансляции связи армейских радиостанций и разведывательных дронов. Так противник получает возможность зайти в тыл.

«Такие аэростаты — очень важный элемент современной высокотехнологичной войны, дающий врагу существенные преимущества», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Один из них пытались сбить из пулемета, но аэростат летел слишком высоко. Высота его полета — от 1,5 до 3 км. Рогозин призвал сбивать аэростаты, иначе дроны-камикадзе ВСУ будут атаковывать российскую армию.

Ранее сенатор назвал целями ВСУ атомные электростанции в Курской и Запорожской областях. По словам Рогозина, расчет Киева — на широкое освещение возможной атаки на ядерные объекты в мировых СМИ.