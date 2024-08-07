Рогозин назвал цели Киева при атаке на Курскую область

Сенатор Рогозин назвал целями ВСУ АЭС в Курчатове и Энергодаре

Российский сенатор Дмитрий Рогозин назвал целями ВСУ атомные электростанции в Курской и Запорожской областях.

«Атомные маньяки. Дегенераты чернобыльские. Цели две… Запорожская и Курская АЭС. Атомный шантаж», — написал политик в своем Telegram-канале.

Как считает Рогозин, расчет Киева — на широкое освещение возможной атаки на ядерные объекты в мировых СМИ.

ВСУ атакуют населенные пункты в курском приграничье весь вторник. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.