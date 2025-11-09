Семья отравилась домашними соленьями и оказалась в реанимации в Новой Москве

Целая семья оказалась в реанимации в Новой Москве после употребления в пищу купленных консервированных овощей. У пострадавших выявили ботулизм, сообщает Mash .

Семья приобрела домашние соленья с рук в районе Коммунарки. Пять человек почувствовали себя плохо сразу после употребления овощей из банки в пищу: появилась тошнота, головокружение, рвота. Вместе с тем дыхание затруднилось.

Единственный человек, который чувствовал себя хорошо, — трехлетний малыш. Его не кормили консервированными овощами.

Всех пострадавших госпитализировали. У них выявлена тяжелая интоксикация. Они находятся в реанимации на ИВЛ.

По предварительным данным, количество отравившихся может увеличиться.

Ранее шесть человек заразились ботулизмом из-за домашних закруток в Дагестане. Одна из пострадавших оказалась в реанимации.

