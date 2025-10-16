Огурчики хрустящие: в Махачкале 6 человек заразились ботулизмом из-за домашних консерв

Шесть человек заразились ботулизмом из-за домашних закруток в Дагестане. Одна из пострадавших находится в реанимации, сообщает Baza .

Смертельно опасные банки попали на стол двух семей в Махачкале. После трапезы люди были госпитализированы с тяжелыми формами ботулизма. В настоящее время их жизнь находится под угрозой, медики прилагают все усилия для их спасения. Одна из пострадавших находится в критическом состоянии в реанимации.

Домашние соленья могут стать источником ботулизма. Даже небольшого количества почвы достаточно, чтобы в продукт попали клостридии ботулизма. В условиях отсутствия кислорода эти бактерии начинают вырабатывать ботулотоксин, который накапливается в соленьях в больших объемах. При этом вкусовые и ароматические качества солений остаются неизменными, а крышка банки не вздувается.

Ранее стало известно, что семья из Мегиона в ХМАО подхватила смертельную инфекцию ботулизм. Доктора пытаются спасти мужчину и женщину. Оба пациента — «тяжелые».

