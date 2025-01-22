Семья мигрантов из 13 человек отравилась средством от тараканов в Красногорске

Сначала семья мигрантов вызвала специалистов по дезинсекции домой, а после проведения работ по травле насекомых очень рано вернулась в помещение.

Данная семья примерно год снимает комнаты в загородном доме одного московского ученого. Так как людей в коттедже много, то следить за гигиеной они не могли. Тогда в доме появились тараканы. Другого жилья у мигрантов нет, надолго покинуть дом после обработки они не могли.

Одной из первых вернулась домой молодая мама с двухмесячным ребенком, а также ее мать и бабушка. Они отравились довольно сильно. Малышу стало настолько плохо, что у него пошла пена изо рта.

Четверых оперативно доставили в больницу. Остальные члены семьи смогли прийти в себя на свежем воздухе.