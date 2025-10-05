Фото - © anastasiyatsapok/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

сегодня в 16:03

Семья бандита Цапка возместила ущерб от ДТП с участием его дочери

Владелец дома под Таганрогом, пострадавшего из-за ДТП с участием Анастасии Оделин Феррер (Цапок), подписал документы об отсутствии претензий к виновнице аварии, сообщает «Коммерсант» .

В сентябре в поселке Николаевка Ростовской области Анастасия Цапок, управляя Mercedes-AMG GT, врезалась в жилой дом. В результате аварии автомобиль проломил кирпичную стену, выбил окна и частично оказался внутри здания.

Между владельцем дома и семьей Оделин Феррер было заключено мировое соглашение о внесудебном возмещении морального вреда и материального ущерба, полученного в результате аварии.

«Денежная компенсация передана собственнику жилого дома в согласованном объеме, о чем у нотариуса составлены соответствующие документы», — поделился источник из близкого окружения семьи.

Мать виновницы ДТП Анжела-Мария Оделин Феррер предлагала владельцу дома ремонт и оплату аренды жилья, но мужчина предпочел денежную выплату.

