Дочь кровавого бандита Цапка на «Мерсе» протаранила дом под Таганрогом

Дочь главаря кущевской ОПГ влетела на Mercedes в частный дом под Таганрогом

Дочь главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка на автомобиле Mercedes-Benz влетела на мерседесе в частный дом в Ростовской области. Предположительно, «золотая молодежь» в салоне элитного авто была под наркотиками, сообщает 112 .

Авария произошла в населенном пункте Николаевка в Таганроге. На опубликованных кадрах видно, как черный Mercedes-Benz GT63 стоимостью около 20 млн рублей, влетел в частный дом и пробил одну из стен.

В результате ДТП пострадавших нет — в этот момент хозяева дома находились в гостях. Компания на черном «мерседесе» разворотила 2 комнаты домовладения.

В салоне иномарки, предположительно, находились 25-летняя Анастасия Цапок и сын местного прокурора. Они пытались «замять» вопрос на месте ДТП и даже угрожали очевидцам. Обоих отправили на медосвидетельствование.

Банда Цапков (Цапковская ОПГ, Кущевская ОПГ) получила широкую известность после массового убийства в станице Кущевской Краснодарского края, произошедшего 4 ноября 2010 года. Во время нее «цапки» убили 12 человек, в том числе четырех детей. За зверские убийства Сергея Цапка приговорили к пожизненному лишению свободы.

