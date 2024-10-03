Семейный подряд: в Кузбассе отец с сыновьями разводили женщин на деньги

В Кузбассе отцу и его сыновьям грозит до 10 лет колонии за мошенничество

В Центральном районном суде Кемерова рассматривают дело о мошенничестве. По версии правоохранителей, отец и два его сына под разными именами знакомились с женщинами из разных регионов РФ и выманивали у них деньги на дорогой подарок, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«В ходе романтического общения мужчины сообщали о приобретении и доставке дорогостоящего подарка, для получения которого женщины должны были оплатить пересылку. При этом злоумышленники направляли потерпевшим счета от лица несуществующей транспортной компании», — говорится в сообщении.

Также злоумышленники направляли девушкам счета от липовой транспортной компании. Они действовали с 2019 года по декабрь 2022 года, им удалось похитить 5 млн рублей.

Фигурантов обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.