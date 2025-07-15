В Солнечногорске начали строить завод по выпуску фармацевтических препаратов

Крупная российская компания «Авексима» объявила о старте масштабного инвестиционного проекта в Московской области. Компания начала возведение фармацевтического кластера на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект предусматривает строительство современного производственного комплекса общей площадью свыше 170 тыс. кв. м.

«Компания «Авексима» приступила к строительству комплекса, где планирует осуществлять весь цикл производства лекарственных препаратов. Так, инвестпроект включает в себя создание лаборатории, где компания займется разработкой новых лекарств. Инвестиции в проект составляют порядка 6,5 млрд рублей», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Запуск первой очереди комплекса запланирован в 2027 году, а весь проект будет реализован в течение 8 лет.

«Реализация нового инвестиционного проекта на территории округа даст возможность предприятию расширить возможности в создании инновационных лекарственных препаратов. Помимо этого, после ввода комплекса в эксплуатацию планируется создание около полутора тысяч новых рабочих мест для местных специалистов», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

На новом заводе будут разрабатывать и производить лекарственные средства широкого спектра действия, предназначенные для лечения заболеваний в области кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, гинекологии, дерматологии, неврологии, иммунологии и онкологии.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.