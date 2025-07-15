В Богородском округе провели акцию по расчистке береговой линии одного из озер

Администрация Богородского округа совместно с сотрудниками автономной некоммерческой организации «Центр Чистой Природы 12-15» провели экологическую акцию в сельском поселении Аксено-Бутырское. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особенно отрадно, что среди волонтеров и неравнодушных жителей были школьники и студенты. Что говорит о высоком уровне социальной ответственности молодежи.

В рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» очистили озеро вблизи деревни Аборино.

По результату мероприятия было расчищено более 1,5 км береговой линии, собрано 16 куб. м мусора как с водной глади, так и с береговой линии озера. Кроме того, были установлены информационные таблички о недопущении размещения мусора вне установленных мест, а также муляжи камер видеонаблюдения. В мероприятии приняло участие более 50 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.