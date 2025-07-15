Мкр Пироговский Мытищ на время приостановит работу городка аттракционов

Заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов провел встречу с жителями микрорайона Пироговский, в которой приняли участие представители профильных управлений администрации, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, собственник аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители выступали за сохранение городка в текущем виде, но после детального изучения правовой документации было выявлено, что размещение на этом участке аттракционов не соответствует требованиям и действующему законодательству. Было принято решение о демонтаже конструкций.

«Договорились с жителями, что хотим видеть качественную, законную, комфортную и безопасную зону аттракционов. При этом оформленную на основании правовых норм и требований. В течение ближайших двух месяцев подберем варианты альтернативной локации под зону аттракционов, а возможно и сохранение текущей, приведем земельный участок в соответствие к виду разрешенного использования, подготовим участок к аукциону. Уверены, что конкуренция рождает качество, поэтому возможность разместить аттракционы получит тот, кто предложит лучшую концепцию, современный сервис и безопасную инфраструктуру для детей и семейного отдыха», — отметил Артур Суворов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.