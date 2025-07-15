Жители Подмосковья 102,5 млн раз обратились за помощью по номеру «112» за 10 лет

За 10 лет работы система экстренной помощи «112» в Подмосковье, пилотном регионе внедрения, приняла более 102,5 млн вызовов. Созданная по распоряжению губернатора Московской области система постоянно совершенствуется, внедряя новые технологии для повышения оперативности реагирования и оказания помощи жителям и гостям региона. Об этом сообщает пресс-служба системы-112 Московской области.

Опытная эксплуатация системы началась 1 июня 2015 года. За прошедшие годы было внедрено более 30 новых функций, значительно расширивших возможности службы. В частности, внедрена система речевой аналитики, которая позволяет операторам быстрее анализировать содержание звонков и выявлять приоритетные вызовы. Запущены чат-бот и видео-чат, обеспечивающие альтернативные способы связи с операторами, особенно для людей с ограниченными возможностями. Внедрены функции геопозиционирования, обновлено мобильное приложение и запущено SMS-информирование о статусах реагирования экстренных оперативных служб.

На сегодняшний день более 97% вызовов экстренных оперативных служб поступает на номер 112. Время реагирования на комплексные происшествия сократилось на 45%, с 70 до 38 минут. С начала 2025 года жители и гости региона обратились на номер «112» более 6 млн раз. В штате подмосковной Системы -112 работают более 3 800 специалистов: операторы, психологи, лингвисты, IT-специалисты, диспетчеры экстренных оперативных служб и другие.

Система-112 Московской области нацелена на оказание помощи всем категориям жителей. Главная задача системы-112 — своевременно оказать необходимую помощь каждому обратившемуся, обеспечивая безопасность и поддержку всем жителям Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.