Почти 1,5 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года

Жители Московской области могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Чтобы пройти такое исследование, необходимо обратиться в кабинет тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, центр по профилактике и борьбе со СПИДом проводит регулярные выезды мобильных медицинских комплексов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Такое заболевание, как ВИЧ может длительное время никак не проявлять себя. Именно поэтому важно проходить своевременную диагностику, тем более, что она абсолютно бесплатна и анонимна. С начала года тестирование на ВИЧ прошли почти 1,5 млн жителей Московской области, что на 13 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области располагается по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Силикат, 41 а. Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте https://hivmo.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.