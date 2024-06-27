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Семь дронов ВСУ ликвидировали в четырех областях РФ ночью

Прошлой ночью над территорией четырех российских регионов, в том числе в Московской области, уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Они сбиты с помощью дежурных средства ПВО. Четыре дрона уничтожили над Тверской областью, два — над Подмосковьем, один — над Белгородской областью.

Таким образом, ВС РФ пресекли попытку противника совершить террористическую атаку по объектам в стране.

Ранее российские военные поразили три установки реактивных систем HIMARS. Еще они уничтожили цех сборки и места подготовки к запуску дронов ВСУ.