сегодня в 15:12

Российские военные поразили три установки реактивных систем HIMARS

ВС России уничтожили три установки реактивных систем HIMARS производства США. Российская армия также поразила цех сборки и места подготовки к запуску беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российская армия также поразила скопления живой силы и военной техники ВСУ в 109 районах.

Средства ПВО сбили за сутки 76 украинских дронов и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.