Семь дагестанских сел могут затонуть из-за прорыва Геджухской плотины

Прорыв Геджухской плотины может привести к затоплению семи дагестанских сел. Власти эвакуируют людей в безопасные места, сообщает Mash .

Жителей 800 домов уже эвакуировали в Дербентском районе. На очереди село Каракюре, где помощи ждут около тысячи жителей.

Всего стихия разрушила уже около 20 домов в разных частях республики.

Власти организовали пункты временного размещения людей. Всего туда планируют эвакуировать более 4 тыс. человек.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах происходит обвал грунта. В селе Губден из-за этого была повреждена газовая магистраль. Жители остались без газа и чистой воды. В поселке Манас бурные потоки снесли несколько туристических зданий. При обрушении частного дома в селе Кирки в Дагестане погибла женщина.

В воскресенье также произошло обрушение трехэтажного дома в Махачкале. По словам экспертов, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка.

