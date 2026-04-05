Раскрыта причина обрушения многоэтажки в дагестанской Махачкале после дождей

Многоэтажка обрушилась в Махачкале после дождей из-за хаотичной застройки

Одна из ключевых причин обрушения многоэтажки в дагестанской Махачкале — хаотичная застройка территории. Объекты возвели на участке земли, который выдавался под индивидуальное жилищное строительство, сообщает в своем Telegram-канале глава города Джамбулат Салавов.

В дальнейшем жители города в суде узаконили квартиры. Однако дома не смогли принять на баланс Махачкалы в качестве многоквартирных. У них не было нужной технической документации.

Эвакуированных отправят в пункты временного размещения.

Днем в Махачкале на улице Газопроводной обрушился многоэтажный дом. Из-за потопа просел фундамент строения. Это привело к обрушению МКД.

Сильные осадки обрушились на Дагестан с 30 марта. Они продолжаются. В Махачкале введен режим чрезвычайной ситуации.

