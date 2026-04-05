Раскрыта причина обрушения многоэтажки в дагестанской Махачкале после дождей
Одна из ключевых причин обрушения многоэтажки в дагестанской Махачкале — хаотичная застройка территории. Объекты возвели на участке земли, который выдавался под индивидуальное жилищное строительство, сообщает в своем Telegram-канале глава города Джамбулат Салавов.
В дальнейшем жители города в суде узаконили квартиры. Однако дома не смогли принять на баланс Махачкалы в качестве многоквартирных. У них не было нужной технической документации.
Эвакуированных отправят в пункты временного размещения.
Днем в Махачкале на улице Газопроводной обрушился многоэтажный дом. Из-за потопа просел фундамент строения. Это привело к обрушению МКД.
Сильные осадки обрушились на Дагестан с 30 марта. Они продолжаются. В Махачкале введен режим чрезвычайной ситуации.
