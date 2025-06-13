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Семь человек пострадали в результате ДТП в Подмосковье

Пассажирский автобус врезался в грузовик в Подмосковье. В результате семь человек получили травмы, сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале .

Общественный транспорт двигался из столицы в Чехов. Автобус столкнулся с грузовиком, который двигался в попутном направлении.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что передняя часть общественного транспорта сильно повреждена: полностью выбито стекло, искорежен кузов, включая кабину водителя.

В результате ДТП пострадали водитель и шесть пассажиров автобуса. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Движение в районе аварии затруднено.

Ранее буксировавший грузовик на жесткой сцепке автокран перевернулся в Подмосковье. Авария произошла в среду днем на пересечении трассы А-107 и улицы Станции Бронницы.