Буксировавший грузовик на жесткой сцепке автокран перевернулся в Подмосковье

Автомобильный кран, буксировавший грузовик на жесткой сцепке, перевернулся на трассе в Раменском городском округе, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Авария произошла в среду днем на пересечении трассы А-107 и улицы Станции Бронницы.

На опубликованных кадрах видно, как автокран выезжает на перекресток на разрешающий сигнал светофора и во время поворота налево заваливается на правый бок, а затем опрокидывается на крышу. При этом буксируемый грузовик остался на колесах и не получил повреждений.

В настоящее время информации о пострадавших нет.