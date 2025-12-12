«Секс на одну ночь»: на Урале учительницу пытались опозорить на всю страну

В Нижнем Тагиле 13-летняя школьница попыталась выставить своего педагога проституткой перед многомиллионной аудиторией. Девочка создала анкету от имени педагога в популярном сообществе для знакомств, на которое подписаны 16 миллионов человек. В объявлении говорилось, что преподавательница «ищет мужчину на одну ночь», сообщает Газета.ru .

После публикации анкета быстро распространилась среди родителей, учеников и администрации школы. Пострадавшей, педагогу высшей категории с хорошей репутацией, стало плохо после произошедшего. В итоге она обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства.

В ходе судебного заседания мать ученицы принесла извинения и сослалась на тяжелое финансовое положение семьи. Несмотря на это, инстанция приняла сторону учительницы и постановил взыскать с ответчицы 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее телеведущая и блогер Виктория Боня подала в суд на 19-летнюю невесту певца Григория Лепса, обвинившую ее в проституции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.

