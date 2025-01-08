Сейсмологи КНР обнаружили более 500 афтершоков после землетрясения в Тибете

На территории Тибетского автономного района в юго-западной части КНР произошли 515 афтершоков после мощного землетрясения, магнитуда которого составила 6,8. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайского сейсмологического центра.

8 января специалисты обнаружили 515 афтершоков. 488 из них имели магнитуду до 3, 27 от 3 и более, 24 от 3 до 3,9, а также 3 от 4 до 4,9. Наиболее мощный афтершок магнитудой 4,4 обнаружили на расстоянии около 18 километров от эпицентра основного толчка.

Мощное землетрясение в Тибетском автономном округе случилось 7 января в 04:05 по московскому времени. Инцидент произошел рядом с уездом Тингри округа Шигадзе.

Очаг землетрясения был на глубине около 10 километров. Магнитуда составила 6,8.

Во время землетрясения в Тибете суммарно умерли 126 человек. Около 188 были травмированы.