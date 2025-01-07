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Число жертв землетрясения в китайском Тибете достигло 126 человек

Китайские СМИ сообщили, что число жертв землетрясения в Тибете увеличилось до 126 человек, пишет РИА Новости .

Также увеличилось и число пострадавших. В общей сложности за помощью к медикам с разными травмами уже обратились 188 человек.

В китайском Тибете утром 7 января 2025 года произошло сильнейшее землетрясение. Его магнитуда достигала 6,8 баллов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнование Си Цзиньпину в связи с гибелью людей. Пострадавшим китайцам он пожелал скорейшего выздоровления.