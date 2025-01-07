95 человек умерли из-за землетрясения в Тибете, более 100 пострадали

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ЦТК: количество погибших от землетрясения в Тибете выросло до 95 человек

Число умерших от землетрясения в Тибетском автономном регионе в КНР увеличилось до 95. Пострадали 130 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая (ЦТК).

Магнитуда землетрясения составила 6,8 баллов. Инцидент произошел 7 января в 04:05 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 10 километров.

130 человек получили травмы разной степени тяжести.

Ранее в Анталье зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5 баллов. Очаг был на глубине примерно семь километров.