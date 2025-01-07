Путин выразил соболезнование Си Цзиньпину из-за гибели людей в Тибете

Президент России Владимир Путин направил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в ходе землетрясения в Тибетском автономном районе, сообщает пресс-служба Кремля .

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия», — говорится в телеграмме Путина.

Путин попросил Си Цзиньпина принять его искренние соболезнования в связи с гибелью большого количества людей. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто получил какие-либо травмы в ходе опасного природного явления.

Ранее сообщалось, что в Тибете во время землетрясения магнитудой 6,8 балла погибли 95 человек. Еще 130 человек получили травмы различной степени тяжести и обратились за помощью к медикам.