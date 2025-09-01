сегодня в 12:55

СБУ не нашло доказательств причастности России к убийству Парубия

Сотрудники Службы безопасности Украины пока не нашли «российский след» в убийстве политика Андрея Парубия. Доказательств, указывающих на это, собрать не удалось, сообщает Telegram-канал « Политика страны » со ссылкой на заявление представителя СБУ, сделанное на брифинге.

По данным украинских силовиков, киллер несколько месяцев готовился к убийству Парубия. Есть люди, которые проводили инструктаж мужчины.

При этом в СБУ не раскрывают, удалось ли им обнаружить этих лиц.

Видного деятеля «евромайдана» Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него выстрелили восемь раз. Убийца скрылся.

Украинские полицейские уверяют, что поймали киллера. Его схватили в Хмельницкой области.