30 августа во Франковском районе Львова мужчина убил Парубия, замаскировавшись под курьера. Он сделал восемь выстрелов, затем скрылся, переоделся и отправился в Хмельницкую область. Там пытался спрятаться от правоохранителей, но был пойман.

Национальная полиция Украины заявила, что доказательства вины мужчины уже собрали.

Ранее депутат Народного совета ДНР Борис Литвинов сравнил ликвидацию бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, который причастен к трагическим событиям в Одессе в мае 2014 года, с убийствами соратников Гитлера во времена Великой Отечественной войны.

Политик был одной из важнейших фигур «евромайдана». Он считался его «комендантом».