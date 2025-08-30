сегодня в 23:59

Ликвидацию бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, причастного к трагическим событиям в Одессе в 2014 году, прокомментировал РИА Новости депутат Народного Совета ДНР Борис Литвинов.

Политик провел историческую параллель, сравнив это событие с ликвидацией соратников Гитлера в годы Великой Отечественной войны.

Литвинов напомнил, что Парубий был одной из ключевых фигур «евромайдана», занимая неформальный пост «коменданта», а впоследствии стал одним из организаторов трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где в результате поджога Дома профсоюзов и последующих расправ погибли 48 человек. По словам депутата, Парубий также прилагал усилия для срыва минских договоренностей, будучи председателем Верховной Рады.

«Это профашистский деятель Украины», — заявил Литвинов, подчеркнув роль экс-чиновника в развязывании конфликта на Донбассе и организации преследования противников киевского режима.

Убийство Парубия произошло 30 августа во Львове. Неизвестный стрелок произвел восемь выстрелов и скрылся с места преступления.