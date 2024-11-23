Сбросили ФАБ: российские бойцы разнесли позиции ВСУ под Константиновкой ДНР

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Российские подразделения ударом фугасной авиационной бомбы (ФАБ) нанесли огневое поражение Нескольким позициям украинских сил в районах населенных пунктов Ступочки и Предтечено в окрестностях Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает ТАСС .

«ФАБом приложились по позициям противника в районах Ступочек и Предтечено. Уничтожена целая цепь позиций», — заявили в силовых структурах.

Собеседник агентства добавил, что в результате российского удара по украинским позициям ликвидированы около 15 человек живой силы противника.

Ранее бои начались на восточной окраине поселка Великая Новоселка в ДНР. ВСУ оборудовали в населенном пункте мощный укрепрайон и создали разветвленную сеть окопов.