Сбросили ФАБ: российские бойцы разнесли позиции ВСУ под Константиновкой ДНР
ВС РФ ударом ФАБ ликвидировали позиции ВСУ под Константиновкой ДНР
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Российские подразделения ударом фугасной авиационной бомбы (ФАБ) нанесли огневое поражение Нескольким позициям украинских сил в районах населенных пунктов Ступочки и Предтечено в окрестностях Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает ТАСС.
«ФАБом приложились по позициям противника в районах Ступочек и Предтечено. Уничтожена целая цепь позиций», — заявили в силовых структурах.
Собеседник агентства добавил, что в результате российского удара по украинским позициям ликвидированы около 15 человек живой силы противника.
Ранее бои начались на восточной окраине поселка Великая Новоселка в ДНР. ВСУ оборудовали в населенном пункте мощный укрепрайон и создали разветвленную сеть окопов.