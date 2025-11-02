Сбой произошел на «салатовой» ветке метро Москвы из-за человека на пути
Интервалы движения поездов временно увеличены на северном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Инцидент произошел в воскресенье вечером. Причиной сбоя в работе «салатовой» ветки столичной подземки стал человек на пути.
К настоящему моменту другие подробности происшествия неизвестны.
UPD: нет движения от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Марьина Роща». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Ранее женщина погибла, упав на пути на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы.
