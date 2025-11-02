сегодня в 17:56

Сбой произошел на «салатовой» ветке метро Москвы из-за человека на пути

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Причиной сбоя в работе «салатовой» ветки столичной подземки стал человек на пути.

К настоящему моменту другие подробности происшествия неизвестны.

UPD: нет движения от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Марьина Роща». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее женщина погибла, упав на пути на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы.

