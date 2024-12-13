Сбитый под Петербургом дрон-разведчик мог прилететь из Финляндии

Разведывательный беспилотник, который сбили в Ленинградской области вечером 12 декабря, предварительно, мог быть запущен с трех мест — близлежащей российской территории, акватории Финского залива или из Финляндии. Предварительные выводы экспертов свидетельствуют, что это был дрон Mavic 3 Pro или «Баба Яга», а они не летают на большие расстояния, сообщает SHOT .

И у «Бабы Яги», и у Mavic 3 Pro радиус полета достигает около 35 километров по мере увеличения мощности аккумулятора. Следовательно, к распределительному перевалочному комплексу (РПК)-Высоцк «Лукойл-II» в Ленобласти, где и сбили дрон, аппарат мог залететь только тремя путями — с близлежащей территории, из Финляндии или с акватории залива. Пока специалистами рассматриваются эти версии.

Предположительно, у «Лукойла» беспилотник вел съемку работы комплекса. Его сбили средствами ПВО.

В результате уничтожения БПЛА никто не пострадал. Обломки аппарата упали в Финский залив.