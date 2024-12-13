Под Петербургом сбили дрон-разведчик

ПВО сбила дрон-разведчик под Петербургом
Происшествия

Фото - © Mil.gov.ua

Силы противовоздушной обороны (ПВО) поздним вечером 12 декабря уничтожили разведывательный дрон в Ленинградской области. Предположительно, сбитый беспилотник снимал комплекс «Лукойла», занимающийся отгрузкой нефтепродуктов, сообщает SHOT.

БПЛА сбили в окрестностях распределительного перевалочного комплекса (РПК)-Высоцк «Лукойл-II». Обломки аппарата упали в Финский залив.

В результате случившегося никто не пострадал. Прочие подробности выясняются.

12 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что беспилотник сбили над казармами спецполка полиции в Грозном. По его словам, пострадали четверо караульных.