Под Петербургом сбили дрон-разведчик

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БПЛА сбили в окрестностях распределительного перевалочного комплекса (РПК)-Высоцк «Лукойл-II». Обломки аппарата упали в Финский залив.

В результате случившегося никто не пострадал. Прочие подробности выясняются.

12 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что беспилотник сбили над казармами спецполка полиции в Грозном. По его словам, пострадали четверо караульных.