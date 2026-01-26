сегодня в 13:57

Сбитый электричкой на МЦД-2 в сторону Подольска человек погиб

В Сети появилось новое видео с места гибели человека на МЦД-2 в сторону Подольска, где его сбила электричка. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, сообщает «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что 26 января на перегоне Красный Строитель — Щербинка поезд № 7239 Нахабино — Подольск сбил человека. По словам очевидцев, пострадавший погиб на месте происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия работали сотрудники МЧС РФ. В это же время на соседних путях стоял состав с пассажирами, которые наблюдали за происходящим в окно.

Из-за случившегося четыре пригородных электрички прибывали к местам назначения с опозданием.

