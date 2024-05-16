Сбитые беспилотники ВСУ не причинили ущерба в Тульской области
ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Тульской области ночью в четверг
Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Тульской области ночью в четверг, сообщили в пресс-службе областного министерства по региональной безопасности.
«В ночь на 16 мая дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью», — указано в сообщении ведомства.
В пресс-службе уточнили, что пострадавших и разрушений после отраженной атаки нет.
Ранее ПВО уничтожила пять дальнобойных ракет ATACMS производства США над Севастополем вечером в среду.
Двух мужчин госпитализировали после обстрела ВСУ Шебекино в Белгородской области ночью в четверг, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.