Сбитые беспилотники ВСУ не причинили ущерба в Тульской области

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ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Тульской области ночью в четверг

Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Тульской области ночью в четверг, сообщили в пресс-службе областного министерства по региональной безопасности.

«В ночь на 16 мая дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью», — указано в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что пострадавших и разрушений после отраженной атаки нет.

Ранее ПВО уничтожила пять дальнобойных ракет ATACMS производства США над Севастополем вечером в среду.

Двух мужчин госпитализировали после обстрела ВСУ Шебекино в Белгородской области ночью в четверг, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.