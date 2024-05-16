Над Севастополем сбили пять ракет ATACMS

ПВО уничтожила пять американских ракет ATACMS в небе Севастополя

Система ПВО уничтожила пять дальнобойных ракет ATACMS производства США над Севастополем вечером в среду, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Республики Крым», - сказано в сообщении.

Уточняется, что это были боеприпасы производства США ATACMS. Инцидент произошел около 23:00.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога.