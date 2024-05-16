Над Севастополем сбили пять ракет ATACMS
ПВО уничтожила пять американских ракет ATACMS в небе Севастополя
Система ПВО уничтожила пять дальнобойных ракет ATACMS производства США над Севастополем вечером в среду, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Республики Крым», - сказано в сообщении.
Уточняется, что это были боеприпасы производства США ATACMS. Инцидент произошел около 23:00.
Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога.