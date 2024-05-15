Севастополь отражает вторую за сутки ракетную атаку

сегодня в 23:19

ПВО сбила несколько воздушных целей над Севастополем

ПВО сбила несколько воздушных целей над Севастополем вечером в среду, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

«В Севастополе работает ПВО. Сбито уже несколько воздушных целей», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В 22:56 в городе была объявлена угроза ракетной опасности, работала сирена воздушной тревоги. Через несколько минут угрозу отменили.

Спасательной службой Севастополя не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, учтонил Развозжаев.

Это была вторая за сутки попытка атаковать севастопольский аэродром «Бельбек», пишет Telegram-канал «Крымский канал».