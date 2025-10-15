Сбил насмерть на пешеходном переходе: москвичка погибла под колесами автобуса

сегодня в 11:30

Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе на северо-западе Москвы

Смертельное ДТП произошло на северо-западе столицы. Женщину сбили на регулируемом пешеходном переходе. Она пересекала проезжую часть на красный свет, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Трагедия случилась на улице Маршала Бирюзова. Автобус наехал на женщину, когда она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Она скончалась на месте от полученных травм. Экстренные службы уже работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее ДТП произошло в Уфе на пересечении улиц Уфимское шоссе и Новоженов. Грузовик протаранил 11 автомобилей, два человека погибли.

