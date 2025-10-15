Грузовик протаранил 11 машин: страшное ДТП в Уфе унесло жизни 2 человек

сегодня в 10:21

2 человека погибли в массовом ДТП при участии грузовика в Уфе

ДТП произошло в Уфе на пересечении улиц Уфимское шоссе и Новоженов. Грузовик протаранил 11 автомобилей, два человека погибли, сообщает «112» .

Авария случилась утром. Всего столкнулись 12 машин. Среди них два грузовика.

В результате ДТП два человека скончались на месте. Еще шесть человек пострадали, их отвезли в больницу.

На месте уже работают экстренные службы. Обстоятельства аварии уточняются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.