Грузовик протаранил 11 машин: страшное ДТП в Уфе унесло жизни 2 человек

2 человека погибли в массовом ДТП при участии грузовика в Уфе
Фото - © Пресс-служба ГАИ Башкортостана
ДТП произошло в Уфе на пересечении улиц Уфимское шоссе и Новоженов. Грузовик протаранил 11 автомобилей, два человека погибли, сообщает «112».
Авария случилась утром. Всего столкнулись 12 машин. Среди них два грузовика.
В результате ДТП два человека скончались на месте. Еще шесть человек пострадали, их отвезли в больницу.
На месте уже работают экстренные службы. Обстоятельства аварии уточняются.
