Сбил на «зебре» и скрылся: пешеходы попали под колеса Mercedes-Benz на Алтае
Фото - © Медиасток.рф
В Алтайском крае водитель автомобиля Mercedes-Benz влетел в трех человек прямо на пешеходном переходе, а затем скрылся. В результате ДТП погибла женщина, сообщает «112».
Смертельная авария произошла в Славгороде. По предварительным данным, за рулем авто сидел 30-летний Дмитрий А. Он был в состоянии алкогольного опьянения.
Автомобиль Дмитрия врезался в трех пешеходов на «зебре». В результате погибла 38-летняя женщина. Еще двое, мужчина и женщина, серьезно пострадали.
Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. За жизнь мужчины борются врачи. Пострадавший подключен к аппарату ИВЛ.
Виновник аварии был задержан. Вскоре ему изберут меру пресечения.
Ранее пьяный полицейский насмерть сбил мать 2 детей в Сергиевом Посаде и скрылся. Он был арестован.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.