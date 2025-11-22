Сбил на «зебре» и скрылся: пешеходы попали под колеса Mercedes-Benz на Алтае

сегодня в 13:38

На Алтае мужчина на Mercedes-Benz сбил трех пешеходов на «зебре» и скрылся

В Алтайском крае водитель автомобиля Mercedes-Benz влетел в трех человек прямо на пешеходном переходе, а затем скрылся. В результате ДТП погибла женщина, сообщает «112» .

Смертельная авария произошла в Славгороде. По предварительным данным, за рулем авто сидел 30-летний Дмитрий А. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль Дмитрия врезался в трех пешеходов на «зебре». В результате погибла 38-летняя женщина. Еще двое, мужчина и женщина, серьезно пострадали.

Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. За жизнь мужчины борются врачи. Пострадавший подключен к аппарату ИВЛ.

Виновник аварии был задержан. Вскоре ему изберут меру пресечения.

