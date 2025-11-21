сегодня в 12:20

Арестован экс-полицейский, который пьяным насмерть сбил женщину в Подмосковье

Суд избрал меру пресечения бывшему полицейскому, который пьяным насмерть сбил 45-летнюю мать двоих детей в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью .

По ходатайству следствия обвиняемого отправили под стражу. Он пробудет в СИЗО до 19 января 2025 года.

Смертельное ДТП произошло в подмосковном Сергиевом Посаде 18 ноября. По данным следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Toyota Camry, наехал на женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет.

Пострадавшая скончалась от полученных травм. Виновник аварии после происшествия скрылся, но вскоре был задержан.

По данным репортеров, обвиняемый — 26-летний сотрудник патрульно-постовой службы полиции, который вскоре после происшествия был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

