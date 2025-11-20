сегодня в 15:58

Пьяный полицейский насмерть сбил мать 2 детей в Сергиевом Посаде и скрылся

В подмосковном Сергиевом Посаде, предположительно, пьяный полицейский на Toyota Camry насмерть сбил 45-летнюю мать двоих детей. Затем он покинул место ДТП и оставил автомобиль, сообщает MSK1 .

Инцидент произошел на проспекте Красной Армии. Погибшая переходила дорогу на зеленый свет. В нее на большой скорости врезалась Toyota Camry.

«Говорят, что пьяный был. Вроде как он сам в МЧС позвонил и сказал, что пьяный сбил человека», — рассказал муж погибшей.

По данным репортера Андрея Трофимова, за рулем мог находиться работник полиции. Он, предположительно, проехал на запрещающий сигнал светофоров 12 раз.

В СК по региону подтвердили факт аварии. Там сказали, что машиной управлял 26-летний мужчина. Он задержан.

На опубликованном фото запечатлена сильно поврежденная спереди машина Toyota Camry. У нее разбит капот и лобовое стекло.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.