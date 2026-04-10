Сбежавших из поезда в Чувашии дезертиров задержали

Шестерых дезертиров, сбежавших из поезда в Чувашии, нашли. Им грозит минимум дополнительные 10 лет за побег, сообщает Mash .

На поиски бывших заключенных отправились сотрудники уголовного розыска и ОМОНа. Пятерых дезертиров нашли в деревне Шоркасы, шестого — в жилом массиве Черноречка, который находится возле станции, на которой они сбежали.

Всего силовики проверили 13 км территории возле станции.

Известно, что сбежавшие — это бывшие заключенные, которые подписали контракты с Минобороны РФ и должны были отправиться добровольцами на СВО. Они ехали в вагоне поезда Томск-Адлер к месту прохождения службы, но по дороге передумали и тайно покинули постав во время остановки в чувашском поселке Ибреси

Мужчины ранее были осуждены за кражи, противоправные действия сексуального характера и за наркотики. Теперь на них заведут новые уголовные дела, но уже по статье за дезертирство.

