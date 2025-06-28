Сбежавшего военного разыскивают в Липецкой области по подозрению в убийстве

В Липецкой области разыскивают военнослужащего, подозреваемого в убийстве. За день до совершения преступления он сбежал из-под сопровождения из поезда. На нем была кепка с шевроном ЧВК «Вагнер», сообщает Baza .

25 июня в одном из домов в Ельце было найдено тело 49-летнего Алексея. На его шее были две колото-резаные раны. Правоохранители установили личность предполагаемого убийцы.

По предварительным данным, подозреваемый — 36-летний военнослужащий из Псковской области Олег Я. За день до того, как было найдено тело жертвы, мужчина сбежал из-под сопровождения из поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Ейск.

Ориентировки на военнослужащего направили в ближайшие отделы полиции.

Олег уже был судим ранее по нескольким статьям, в том числе за кражи, грабежи и разбои. Поиски военного продолжаются.

Ранее волгоградский боец СВО со звездами на коленях пропал перед поездкой домой. Он сбежал с передовой, сейчас находится в розыске.