«Везде уже пишут, что он убийца и особо опасен». Бойца СВО объявили в розыск

Участник СВО из Волгоградской области Андрей В. объявлен в розыск — в ориентировке говорится, что 16 июня он ушел из воинской части без оружия и боеприпасов. По словам супруги пропавшего, в эти дни он планировал приехать домой в отпуск, сообщает V1.RU .

Согласно ориентировке, Андрей был одет в летнюю военную форму. Его особые приметы — татуировки со звездами на коленях и демоном на левой груди. Предполагается, что военный может находиться Курске.

В беседе с журналистами супруга армейца Светлана подтвердила, что ее муж пропал и находится в розыске. По словам женщины, в последний раз Андрей выходил на связь в день исчезновения и заявил, что его забирают из госпиталя.

«Я не знаю, почему такие ориентировки на него идут. Мне, конечно, интересно, где он. <…> По городу развесили объявления, в группах в интернете вообще пишут, что он убийца отсидевший и особо опасен. Хотя даже в ориентировке указано, что он не судим. Я не понимаю, что происходит», — призналась Светлана.

Женщина отметила, что Андрей ушел на фронт добровольцем в октябре 2024 года. По словам Светланы, в эти дни муж должен был приехать в отпуск, и семья планировала отправиться на отдых вместе с детьми.

Журналисты также дозвонились по номеру, который был указан в ориентировке. Трубку поднял замкомандира батальона — он сообщил, что Андрей не в первый раз сбегает с передовой. По его словам, сейчас армейца ищут силами военной полиции.