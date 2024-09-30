Сбежавшего в Подмосковье срочника нашли мертвым в лесу

Сбежавший из подмосковного парка срочник покончил с собой из-за девушки

В Московской области завершились поиски сбежавшего со стрельбищ срочника, его тело нашли в лесу, сообщает Telegram-канал Baza .

Предварительно установлено, что в день побега 19-летний парень получил SMS-сообщение от девушки, которая заявила об их расставании. Молодой человек не смог справиться с эмоциями, сбежал из «Патриота», после чего свел счеты с собственной жизнью.

Осведомленный источник сообщил, что все это время уроженца Рязани искали на одном берегу реки, а тело обнаружили на другом. Перед гибелью срочник переплыл реку, где совершил непоправимый поступок.

Ранее сообщалось, что срочник сбежал со стрельбищ 26 сентября. С этого момента молодого человека активно разыскивали сотрудники Росгвардии и полиции.