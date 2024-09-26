Вооруженный автоматом срочник сбежал из подмосковного парка «Патриот»

Проходящий срочную службу в Преображенском полку Даниил Ф. сбежал с оружием из расположенного в Подмосковье парка «Патриот», сообщает Telegram-канал «112» .

19-летний военнослужащий в какой-то момент пропал из многофункционального огневого центра.

По предварительным данным, солдат был вооружен автоматом, с собой у него также был боекомплект к огнестрельному оружию.

Нарядам полиции разослали ориентировку на беглеца, ведется его розыск. Дальнейшая информация уточняется.