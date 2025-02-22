Сбежавшего из Таджикистана вербовщика ИГИЛ* задержали в Петербурге

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали 37-летнего гражданина Таджикистана, вербовавшего соотечественников для участия в боевых действиях на территории Сирии, сообщает Mash на Мойке .

Наемник ИГИЛ* занимался вербовкой в Хатлонской области Таджикистана, однако был вынужден покинуть страну и скрываться в России. Предположительно, в Петербурге наемник террористической организации жил около 6 лет.

В Таджикистане в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о наёмничестве. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее напавшие на подмосковный «Крокус Сити Холл» перечислили новые места для терактов. В результате атаки на концертный зал погибли более 140 человек.

* Организация признана экстремистской и террористической, запрещена в РФ.