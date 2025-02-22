Сбежавшего из Таджикистана вербовщика ИГИЛ* задержали в Петербурге
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Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали 37-летнего гражданина Таджикистана, вербовавшего соотечественников для участия в боевых действиях на территории Сирии, сообщает Mash на Мойке.
Наемник ИГИЛ* занимался вербовкой в Хатлонской области Таджикистана, однако был вынужден покинуть страну и скрываться в России. Предположительно, в Петербурге наемник террористической организации жил около 6 лет.
В Таджикистане в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о наёмничестве. В настоящее время он находится под стражей.
Ранее напавшие на подмосковный «Крокус Сити Холл» перечислили новые места для терактов. В результате атаки на концертный зал погибли более 140 человек.
* Организация признана экстремистской и террористической, запрещена в РФ.