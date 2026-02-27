Сбежал от полицейского: осужденный исчез, не доехав до Таганского суда
Осужденный совершил побег, когда его доставляли в Таганский районный суд Москвы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
В Сети распространилась информация, что в Москве объявили план «Перехват» из-за подсудимого, который сбежал из здания Таганского районного суда. Однако в самом суде опровергли эти данные.
Установлено, что 26 февраля в 17:00 в Таганский районный суд Москвы поступило представление от полиции на метрополитене. Правоохранители требовали заключить под стражу осужденного Алиева Ш. — они настаивали на замене ему принудительных работ на лишение свободы из-за уклонения от наказания.
Однако суд вернул документ без рассмотрения: сотрудники полиции не доставили Алиева на заседание. Пока осужденный вместе с полицейским находился на улице в ожидании адвоката, ему удалось сбежать. Это случилось в 18:02.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.