Сбежал от полицейского: осужденный исчез, не доехав до Таганского суда

Осужденный сбежал от полицейского во время доставки в Таганский суд Москвы

В Сети распространилась информация, что в Москве объявили план «Перехват» из-за подсудимого, который сбежал из здания Таганского районного суда. Однако в самом суде опровергли эти данные.

Установлено, что 26 февраля в 17:00 в Таганский районный суд Москвы поступило представление от полиции на метрополитене. Правоохранители требовали заключить под стражу осужденного Алиева Ш. — они настаивали на замене ему принудительных работ на лишение свободы из-за уклонения от наказания.

Однако суд вернул документ без рассмотрения: сотрудники полиции не доставили Алиева на заседание. Пока осужденный вместе с полицейским находился на улице в ожидании адвоката, ему удалось сбежать. Это случилось в 18:02.

