Объявлен план «Перехват»: подсудимый сбежал из здания Таганского суда

сегодня в 20:44

План «Перехват» объявлен в Москве из-за подсудимого, сбежавшего из здания суда

В столице объявили план «Перехват» из-за подсудимого, который сбежал из здания Таганского районного суда, сообщает 112 .

Уроженец Республики Дагестан Шамиль А., уже привлекавшийся к уголовной ответственности, объявлен в федеральный розыск.

В отношении мужчины возбуждали уголовное дело за кражу мобильного телефона. В 2022 году Шамиль совместно с двумя подельниками напал на прохожего и украли у него мобильный телефон. Материальный ущерб составил 32 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что восемь заключенных сбежали из тюрьмы в американском штате Луизиана. Трое из сбежавших заключенных уже задержаны.

