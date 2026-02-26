Объявлен план «Перехват»: подсудимый сбежал из здания Таганского суда
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
В столице объявили план «Перехват» из-за подсудимого, который сбежал из здания Таганского районного суда, сообщает 112.
Уроженец Республики Дагестан Шамиль А., уже привлекавшийся к уголовной ответственности, объявлен в федеральный розыск.
В отношении мужчины возбуждали уголовное дело за кражу мобильного телефона. В 2022 году Шамиль совместно с двумя подельниками напал на прохожего и украли у него мобильный телефон. Материальный ущерб составил 32 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что восемь заключенных сбежали из тюрьмы в американском штате Луизиана. Трое из сбежавших заключенных уже задержаны.
