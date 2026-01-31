Из тюрьмы в американском штате Луизиана сбежали восемь заключенных Общество сегодня в 05:58

Из центра содержания Ривербенд в американском штате Луизиана сбежали 8 заключенных, сообщает RT со ссылкой на телеканал Fox8.

«Рано утром 30 января из следственного изолятора Ривербенд в округе Ист-Кэрролл сбежали восемь заключенных», — говорится в сообщении. Преступники считаются опасными. Трое из сбежавших заключенных уже задержаны.