Сбежал из зоны СВО: стрельбу у монастыря Оптина пустынь устроил военный-дезертир

Baza: стрельбу у монастыря в под Калугой устроил сбежавший из зоны СВО военный

31-летний военнослужащий Андрей Д. устроил стрельбу у монастыря Оптина Пустынь в Калужской области. Одной женщине пуля попала в бедро, сообщает Baza .

Предположительно, военнослужащий самовольно покинул зону СВО. Боец остановил машину с двумя женщинами и, угрожая оружием, приказал им выйти из транспорта и передать ему ключи.

При этом злоумышленник начал стрелять в воздух и землю. Одна из пуль отрикошетила и прострелила женщине бедро. Камера регистратора другого автомобиля сняла произошедшее. После стрельбы военный скрылся в чаще леса.

Спустя несколько часов правоохранители заметили его в Козельске. Мужчине приказали сдаться и сделали несколько предупредительных выстрелов, но ему снова удалось бежать. В Калужской области ввели план «Сирена».

Среди ночи доктора местной больницы сообщили полицейским, что некий мужчина в камуфляжной форме стучался в дверь учреждения и просил шприцы, но ему не открыли. Все же стрелка задержали около 5 утра. При нем был автомат Калашникова и оставшиеся 4 из 8 магазинов. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее подмосковная полиция задержала мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Из окна своей квартиры он стрелял в воздух из травматического пистолета.